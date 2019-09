इस monsoon न हो जाए आफत की बरसात, Tamilnadu में जारी हाई अलर्ट

Around 4,400 areas in Tamilnadu marked as flood-prone: Rain : North east monsoon के अगले महीने की तमिलनाडु पहुंचने की संभावना को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने सभी एहतियाती उपाय करने शुरु कर दिए है।