ARtificial Rain in Tamilnadu कृत्रिम बरसात पर कर रहे विचार : वेलुमणि

ARtificial Rain in Tamilnadu under purview says Velumani to press- पत्रकार वार्ता, स्थानीय प्रशासन व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य में कृत्रिम बरसात कराने को लेकर विचार किया जा रहा है।