नीट के बाद अब तमिलनाडु में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का विरोध

नीट की तरह राज्य सरकार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का विरोध कर रही है और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह कर रही है, लेकिन राज्य में छात्र अपना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं हैं। तमिलनाडु के छात्र कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कोचिंग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और अच्छी संख्या में इसमें दाखिला ले रहे हैं।

बायजूज और वेदांत जैसी प्रमुख एड-टेक कंपनियों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए 10,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की कीमतों के साथ पाठ्यक्रम शुरू किया है। अन्ना नगर में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एस शशिधरन ने कहा, इस साल इसके प्रश्न पैटर्न का अध्ययन करने के बाद हम अपने प्रारंभिक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पी दुरईसामी ने कहा. किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है और छात्र इसकी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की ओर दौड़ेंगे।

