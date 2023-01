Assembly Elections 2023, तीन राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों की घोषणा, तमिलनाडु में भी इन राज्यों के लोग निवास कर रहे

चेन्नई. चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार, त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इन सभी राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। तमिलनाडु में भी इन तीनों राज्यों के लोग बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है, लेकिन इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं मेघालय में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन सत्ता पर काबिज़ है। 2018 में एनडीपीपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल एनडीपीपी के नेफियू रियो नागालैंड के सीएम हैं। त्रिपुरा में पिछली बार बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत तो हासिल कर लिया था लेकिन लेफ्ट और उसके बीच वोटों का शेयर काफी कम था। इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन बीजेपी को चोट पहुंचा सकता है। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन के सामने सत्ता में लौटना बड़ी चुनौती है। मेघालय में टीएमसी की मौजूदगी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन गठबंधन में उसी की सरकार है।