Tamilnadu: Bank Strike : अगर है बैंक के जरुरी काम तो आज ही निपटा लें , 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank strike: Banks will be closed for 4 days this week due to strike, holidays

तमिलनाडु में लगभग 20,000 एटीएम मशीनें बैंक अधिकारियों की यूनियन द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल के कारण आने वाले सप्ताहांत में खाली रह सकते हैं।