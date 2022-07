12 साल में काम पूरा नहीं हुआ, अब ढाई साल में करने का लक्ष्य

चेन्नई पोर्ट से मदुरवॉयल तक डबल टियर एलिवेटेड 4-लेन कॉरिडोर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना पर काम रुकने के लगभग एक दशक बाद 3,935 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई पोर्ट से मदुरवॉयल तक एक नया डबल टियर एलिवेटेड 4-लेन कॉरिडोर बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

20.223 किलोमीटर की परियोजना पर निर्माण कार्य चार पैकेजों के तहत 30 महीने में काम पूरा करने के लक्ष्य के साथ किया जाएगा। 2010 में शुरू हुआ काम 2012 में रोक दिया गया था जब एआईएडीएमे सरकार ने कूवम पर पानी के प्रवाह में बाधा का हवाला दिया था। परियोजना को कुछ साल पहले चेन्नई बंदरगाह के विशेष उपयोग के लिए पुनर्जीवित किया गया था।

गैर-पोर्ट वाहनों के लिए प्रवेश और निकास रैंप को छोड़ने के विरोध के बाद प्राधिकरण एक डबल-टियर एलिवेटेड रोड के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें पोर्ट वाहनों के लिए एक ऊपरी टियर था, जबकि निचला टियर स्थानीय वाहनों के लिए आवंटित किया गया था। गैर-बंदरगाह वाहनों के लिए 7 प्रविष्टियां और निकास वाले बंदरगाह और कोयम्बेडु के बीच सड़क डबल-टियर होगी।

पोर्ट से मदुरवॉयल तक वाहन शिवानंद सालै, वेस्ट कूवम रिवर रोड, बिन्नी रोड, कॉलेज रोड से प्रवेश कर सकते हैं और अन्ना आर्क रोड और कोयम्बेडु से बाहर निकल सकते हैं। मदुरवॉयल से बंदरगाह तक वाहन कोयम्बेडु, अन्ना आर्क रोड और स्पुरटैंक रोड में प्रवेश कर सकते हैं और स्पुरटैंक रोड, साउथ कूवम रोड, गांधी इरविन सालै और कामराजार सालै से बाहर निकल सकते हैं। इस परियोजना में नेपियर ब्रिज पर, कोयम्बेडु ब्रिज और चेन्नई मेट्रो रेल के ऊपर और मदुरावॉयल ग्रेड सेपरेटर पर 3 केबल-स्टे ब्रिज भी होंगे।

एक स्थानीय व्यापारी कुंभाराम चौधरी ने बताया कि लम्बे समय से इस मार्ग को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। इससे वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। योजनाबद्ध रूप से इस प्रोजेक्ट को अब समय पर पुरा किया जाना चाहिए।

