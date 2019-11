तिरुवल्लूवर व मुझे भगवा रंग में नहीं रंग सकती भाजपा: रजनीकांत

Instead of debating the issue, there are many deeper issues in the country that can be discussed and considered.

इस मुद्दे पर बहस करने के बजाय देश में बहुत सारे गहन मुद्दे हैं जिस पर चर्चा और विचार किया जा सकता है।