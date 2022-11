प्रिया की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करेगी बीजेपीप्रिया की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करेगी बीजेपी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान आई एम रमन विजयन पार्टी पदाधिकारियों के साथ पांच दिनों के भीतर प्रिया के आवास पर जाकर व्यवस्था करेंगे

चेन्नई Published: November 18, 2022 07:48:47 pm

BJP to hold football tournament in memory of Priya : राज्य भाजपा प्रमुख के. अन्नामलै ने कहा कि पार्टी 17 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया की याद में चेन्नई में एक फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करेगी। अन्नामलै ने प्रिया के परिवार से मिलने के बाद कहा, हमने एक प्रिया खोई, लेकिन हम हर साल 10 प्रिया पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमने प्रिया के भाइयों से हर साल 10 खिलाड़ियों (लड़कियों) की पहचान करने को कहा है। हमारी पार्टी किट प्रदान करेगी और उनकी कोचिंग प्रायोजित करेगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान आई एम रमन विजयन पार्टी पदाधिकारियों के साथ पांच दिनों के भीतर प्रिया के आवास पर जाकर यह व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा, हम केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन को प्रिया की याद में पार्टी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित करेंगे।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यन के आरोपों से इनकार करते हुए अन्नामलै ने कहा कि पार्टी रचनात्मक राजनीति में लिप्त रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की भी आलोचना की क्योंकि प्रिया का ऑपरेशन उनके कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में हुआ था। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विधायक के रूप में कार्य करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, प्रिया की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है और सीएम मुआवजे की घोषणा करके बच नहीं सकते हैं।

