380 ग्राम वजनी और 22 सप्ताह के शिशु को मिली नई जिंदगी

Successful treatment administered to a baby boy who was born during second trimester, at 22 weeks

भारत के इस सबसे यंगेस्ट (अत्यंत प्री-टर्म) बेबी को नया जीवन दिया गया है।