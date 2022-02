क्राफ्ट पेपर की कीमत दोगुनी, 50 हजार श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट

क्राफ्ट पेपर की कीमत दोगुनी, 50 हजार श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट

नालीदार बॉक्स निर्माताओं ने केंद्र सरकार से क्राफ्ट पेपर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

चेन्नई Published: February 28, 2022 10:32:39 pm

box manufacturers have urged the govt to ban export of kraft paper चेन्नई. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि ने नालीदार बॉक्स निर्माताओं को मुश्किल में डाल दिया है। यह क्षेत्र तमिलनाडु में 50,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। कई इकाइयाँ परिचालन को निलंबित या बंद करने के कगार पर हैं। उद्योग फार्मास्युटिकल, एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और कई अन्य क्षेत्रों के लिए पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख प्रदाता है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में क्राफ्ट पेपर का उपयोग करता है। फेंके गए बक्सों को बाजार से एकत्र किया जाता है और क्राफ्ट पेपर में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।

एक सप्ताह में क्राफ्ट पेपर की कीमतें तीस फीसदी बढ़ी

2019 के बाद से क्राफ्ट पेपर की कीमत दोगुनी हो गई है। पिछले एक सप्ताह में इसमें 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मिल मालिकों ने कहा कि कीमतों में उतार-चढ़ाव तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि आयात स्थिर नहीं हो जाता। घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए, केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्राफ्ट पेपर का निर्यात और उद्योग को बेकार कागज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए।



जीएसटी कम किया जाना चाहिए

एक बॉक्स निर्माता ने कहा, केंद्र सरकार ने नालीदार बक्से पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, जबकि कागज पर जीएसटी 12 प्रतिशत है। यह निर्माताओं पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहा है। या तो जीएसटी वापस किया जाना चाहिए या दोनों बक्से और कागज पर जीएसटी कम किया जाना चाहिए। कई इकाइयां बंद हो गई हैं और कई अनियमित मूल्य वृद्धि के कारण इसे बंद करने के कगार पर हैं।

कीमत

दक्षिण भारत में प्रयुक्त कागज: 18 बीएफ से 28 बीएफ

उत्तर भारत में प्रयुक्त कागज: 35 बीएफ तक

1 किलो 18 बीएफ पेपर की कीमत: 43 रुपए

कीमत 3 महीने पहले: 34 रुपए

लुगदी के आयात में गिरावट

अधिकांश उद्योग आयातित पेपर पल्प पर निर्भर हैं और कोविड ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। लुगदी के आयात में गिरावट ने कमी से कीमतों में तेजी आई।

- एस. तिरुमूर्ति, अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय नालीदार बॉक्स निर्माता संघ, कोयंबत्तूर चैप्टर।





