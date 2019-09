Box Office: saaho फेम अरुण विजय तमिलनाडु में किस बात की कर रहे है तैयारी ?

Bob Office : Arun Vijay's next film AV30 will be based on crime thrills Tamilnadu, Tamil cinema, निर्देशक जीएनआर कुमारवेलन की अगली फिल्म एवी30 में अभिनेता अरुण विजय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं जबकि फिल्म में पलक ललवानी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में दिखेंगी।