कोयंबत्तूर में बीपी- डायबिटीज के नौ महीने में 75,000 नए मामले

BP, diabetes high in Coimbatore: 75,000 new cases in nine months

जीवनशैली और भोजन की आदतों के कारण

चेन्नई Updated: May 24, 2022 09:19:20 pm

कोयंबत्तूर. जिला लोक स्वास्थ्य सेवा विभाग ने पिछले साल अगस्त में अपनी शुरुआत के बाद से मक्कलाई थेडी मारुथुवम (एमटीएम) योजना के माध्यम से उच्च रक्तचाप और मधुमेह सहित जीवन शैली की बीमारियों से पीड़ित लगभग 75,000 व्यक्तियों की पहचान की है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने एमटीएम के माध्यम से कोयंबत्तूर जिले में 25 लाख से अधिक लोगों की जांच की है। स्वयंसेवक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी देते हैं और टीबी और कुष्ठ रोगियों को अस्पतालों में रेफर करते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि कुल 72,633 लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, 37,314 लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और 37,678 लोग दोनों से पीड़ित हैं।

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ के विजयकुमार ने कहा, इससे पहले, स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसी स्थितियों से पीड़ित लगभग 72,000 रोगियों का रिकॉर्ड था। लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से, हम लगभग 75,000 नए मामलों की पहचान करने में सक्षम थे। डीडीएचएस के आदेश के आधार पर, इसके तहत लोगों की स्क्रीनिंग की गई। योजना का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, सांख्यिकीय रिपोर्ट से पता चला है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उच्च रक्तचाप (बीपी) से पीड़ित थे। यह उनकी जीवनशैली और भोजन की आदतों के कारण है। उनकी निगरानी की जाएगी और आवश्यक देखभाल प्रदान की जाएगी। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकों और बहु-स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाताओं के माध्यम से रोगियों को 60 दिनों के लिए दवाओं की सीधे उनके दरवाजे पर आपूर्ति की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि एक बार जब वे निर्धारित खुराक पूरी कर लेते हैं, तो रोगी को स्क्रीनिंग के लिए नजदीकी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का दौरा करना चाहिए और अगले 30 दिनों के लिए दवा प्रदान की जाएगी।

किस बीमारी से कितने पीड़ित

उच्च रक्तचाप - 72,633 लोग

मधुमेह- 37,314 लोग

दोनों से- 37,678 लोग

