पुदुचेरी विधानसभा का बजट सत्र 10 अगस्त से

सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त धन की उम्मीद

पुदुचेरी विधानसभा का बजट सत्र 10 अगस्त को उपराज्यपाल के पारंपरिक संबोधन के साथ शुरू होगा। विधान सभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने कहा, उपराज्यपाल के संबोधन के बाद व्यापार सलाहकार समिति बैठक करेगी और उस तारीख को तय करेगी जिस दिन वित्त विभाग रखने वाले मुख्यमंत्री एन रंगासामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। सरकार के पांच महीने (अप्रेल से अगस्त) के खर्च को पूरा करने के लिए विधानसभा में 3,613 करोड़ रुपए का लेखानुदान पारित किया गया था। सरकार 31 अगस्त से पहले विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेगी।

उपराज्यपाल के तहत मिले राज्य योजना बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए 11,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय को मंजूरी दी थी और बाद में इसे गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा था। यह मसौदा बजट पिछले वर्ष के 9,924.41 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1,075.59 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से कुछ अतिरिक्त धन की उम्मीद है, जिससे बजटीय परिव्यय में वृद्धि हो सकती है।

इस बीच केंद्र सरकार ने अपने बजट में पुदुचेरी के लिए 1,729.79 करोड़ की केंद्रीय सहायता निर्धारित की थी। लेकिन जीएसटी मुआवजे को बंद करने के केंद्र के फैसले के कारण सरकार को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा, अगर जीएसटी मुआवजा जून 2022 से आगे जारी नहीं रखा गया तो पुदुचेरी में 2022-23 की शेष अवधि के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर होगा।

