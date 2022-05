चेन्नई में 1,000 बस स्टॉप के पास जल्द ही शौचालय बनाए जाएंगे



- पहले चरण के लिए छह प्रमुख बस स्टॉप का चयन

चेन्नई Published: May 24, 2022 09:20:39 pm

चेन्नई. ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने पहली बार शहर भर में 1,000 बस स्टॉप के उत्थान के रूप में चेन्नई बस स्टॉप के पास शौचालय बनाने का फैसला किया है। चेन्नई कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी के अनुसार, परियोजना के पहले चरण के लिए छह प्रमुख बस स्टॉप का चयन किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए सैदापेट में पुराने और नए बस स्टैंड, एकातुथंगल बस स्टॉप, रेस कोर्स बस स्टॉप, अन्ना स्क्वायर बस स्टॉप और विजया नगर बस स्टॉप हैं।

अधिकारी ने कहा, छह बस स्टैंडों पर शौचालयों के साथ छत, सीट, सूचना बोर्ड होंगे। इस परियोजना को लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। चयनित बस स्टॉप में यात्री भार अधिक है क्योंकि शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली बसों को इन मार्गों में संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना 1,000 बस स्टॉप को अपग्रेड करने का एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा हाल ही में राज्य विधानसभा सत्र के दौरान की गई थी।

किसी भी बस स्टॉप पर शौचालय की सुविधा नहीं

घोषणा के अनुसार, बस स्टॉप पर विज्ञापनों की अनुमति देकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बस स्टॉप को अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना को लागू करने से, नागरिक निकाय विज्ञापनों के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करेगा। वर्तमान में, शहर में किसी भी बस स्टॉप पर शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि टी नगर, ब्रॉडवे और अन्य बस स्टैंडों में यह सुविधा उपलब्ध है।

चेन्नई के जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी

कृष्णा जल से चेन्नई जलाशयों में जल प्रवाह 480 क्यूसेक से बढ़कर 630 क्यूसेक हो गया है। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अधिकारी ने कहा कि शहर को कम से कम 5 टीएमसी प्राप्त होने की उम्मीद है, और दिसंबर तक पानी की कमी की स्थिति नहीं होगी।आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने 5 मई को पानी छोड़ा और तीन दिनों के बाद 9 मई को 480 क्यूसेक पानी पूंडी जलाशय में पहुंचा।

तिरुपति के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचने के बाद कंडालेरु बांध से लगभग 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। शेष पानी चेन्नई जलाशय तक पहुंच जाएगा। डब्ल्यूआरडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हालांकि हमने प्रति दिन 500 क्यूसेक का अनुरोध किया था, आंध्र प्रदेश में तीव्र बारिश के कारण उन्होंने हाल ही में 630 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पढ़ना जारी रखे

