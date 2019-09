Tamilnadu: आरके नगर के मतदाताओं में रिश्वत वितरण मामले की सीबीआई करे जांच : स्टालिन

CBI should investigate the bribery distribution case : voters of RK Nagar: Stalin : डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को राज्य सरकार के उस निर्णय की निंदा की जिसमें सरकार ने वर्ष 2017 में आर.के. नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदाताओं में रिश्वत बांटने के मामले में दर्ज शिकायत को खत्म करने के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है।