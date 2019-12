प्याज की कमी दूर करने का हरसंभव प्रयास कर रही केन्द्र सरकार : सेलूर राजू

Selur Raju said In view of shortage, 30 tonnes of onions have been sourced from Turkey

इसी कमी के मद्देनजर चेन्नई में तुर्की से ३० टन प्याज मंगाया गया है जो कोयम्बेडु मार्केट में कम कीमत पर बेचा जा रहा है