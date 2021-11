चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी बारिश व विपरीत हवाओं के कारण शाम छह बजे तक आगमन स्थगित

चेन्नई.

यहां बुधवार रात से भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) ने गुरुवार दोपहर 1.15 बजे से शाम छह बजे के बीच आने वाली सभी उड़ानों (Chennai airport has suspended all flights) को रद्द कर दिया है। प्रस्थान निर्धारित (Departures will proceed as scheduled) के अनुसार संचालन होगा। चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और हवा के झोंके की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेन्नई सहित पूरे तमिलनाडु के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है।

इससे पहले भारी बारिश के बावजूद एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन नहीं रोकने की जानकारी दी गई थी। असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण ने यात्रियों को समय से पहले पहुंचने को कहा था लेकिन हवाओं के तेज होने के कारण आगमन होने वाले विमानों को रद्द कर दिया गया है।