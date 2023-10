चेन्नई में आतंकित कर रहे आवारा मवेशी : निगम ने मालिकों को दी सख्त चेतावनी

चेन्नईPublished: Oct 25, 2023 08:22:16 pm Submitted by: Naresh Dhawan

आवारा पशुओं के हमलों से जुड़े घातक हादसों के बाद, ग्रेटर चेन्नई निगम ने सड़कों पर आवारा पशुओं के मालिकों को सख्त चेतावनी दी है। वाघ बकरी के मालिक पराग देसाई पर भी कुत्ते ने कर दिया था हमला जो उनकी मौत का कारण बना | After fatal accidents involving stray animal attacks, Greater Chennai Corporation issues strict warning to owners of stray animals on the roads.

