चेन्नई में गुरुद्वारे ने खोला रसोई का द्वार, रोजाना 250 लोगों के लिए पहुंचाया जा रहा खाना

Chennai Gurudwara Sahib prepares 250 meals per day to feed the needy during the cronavirus lockdown: अब टी. नगर स्थित गुरुद्वारा ने भी अपनी रसोई जरूरतमंदों के लिए खोल दी है। गुरुद्वारे की ओर से हजारों बेघर और प्रवासी लोगों को भोजन मुहैय्या कराया जा रहा है।