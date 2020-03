COVID19: चेन्नई, ईरोड और कांचीपुरम जिला 31 मार्च तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाएं रहेंगी सुचारु

Covid-19 scare in Tamil Nadu: Chennai, Kancheepuram and Erode districts will be under lockdown till March 31: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कांचीपुरम और ईरोड में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा।