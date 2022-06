चेन्नई में आज भी हो सकती है भारी बारिश: IMD

मंगलवार तक मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। बारिश ने चेन्नई में चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाई है।

Chennai may receive another spell of showers on Mondayv