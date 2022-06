चेन्नई पुलिस के बेडे में शामिल हुई 93 गश्ती कार, सीएम स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को 93 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को खरीदने की लागत 14.71 करोड रुपए आई है।

Chennai Police gets 93 new cars for patrolling