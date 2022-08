चेन्नई पोर्ट-मदुरवॉयल परियोजना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार 5,855 करोड़ रुपए की लागत से बने चेन्नई पोर्ट और मदुरवॉयल के बीच 20.6 किमी डबल-डेकर एलिवेटेड हाईवे पर काम दिसंबर या जनवरी तक शुरू होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के तहत पोर्ट से मदुरवॉयल तक टू-टियर, फोर-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर पिछले महीने हुए थे। एलिवेटेड कॉरिडोर चार पैकेज में बनेगा। 20.6 किमी में से 12 किमी का कॉरिडोर डबल डेक वाला कॉरिडोर होगा। जबकि इस परियोजना को पूरा होने में 24 महीने से 36 महीने का समय लगेगा, वहीं सैदापेट में सेना की जमीन पर उनके लिए अलग क्वार्टर बनाकर भारतीय नौसेना से संबंधित भूमि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि जब नौसेना कर्मियों के लिए मकान बनेंगे तभी एनएचएआई को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पता चला है कि एनएचएआई को नौसेना कर्मियों के लिए घर बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों ने बताया, एनएचएआई द्वारा 32 फ्लैटों के कुल दो ब्लॉक बनाए जाएंगे।

