Chennai News : बेकाबू कार ने राहगीर को कुचला, मौके पर मौत

चेन्नईPublished: Sep 28, 2023 06:47:33 pm Submitted by: Naresh Dhawan

कीलपाक्कम इलाके में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे चल रहे एक राहगीर को कुचल डाला। इस हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई।Pedestrian crushed by uncontrolled car in Chennai, died on the spot

