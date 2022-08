पारंदूर में बनेगा चेन्नई का दूसरा एयरपोर्ट, केन्द्र व राज्य सरकार की लगी मुहर

राज्य सरकार को एयरपोर्ट के लिए स्थल मंजूरी प्रदान करने के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए चार स्थलों- पन्नूर, पारंदूर, तिरुपुरूर और पदलम को शॉर्ट-लिस्ट किया था।

Chennai's second airport to come up at Parandur