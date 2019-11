Smog in chennai : बुलबुल लाएगा हवा में बदलाव

chennai weather, smog in chennai, effect of cyclone : पिछले कुछ दिनों से चेन्नई के आसमान पर छाए smog के कारण महानगर वासियों के मन में New Delhi की तरह Health emergency लागू होने का डर सिर उठा रहा है। उनके लिए बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए नए Cyclone बुलबुल द्वारा राहत लाने की खबर है।