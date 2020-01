एसएसआई विल्सन के परिजनों को मुख्यमंत्री ने दिया एक करोड़ का चेक

Chief Minister Edappadi K Palaniswami presented 1 crore financial aid to the family members of Special Sub-Inspector Wilson

राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने सोमवार को स्पेशल सब इंस्पेक्टर विल्सन के परिजनों से राज्य सचिवालय में मुलाकात कर एक करोड़ का चेक सौंपा