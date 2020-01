मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को दी नव वर्ष की बधाई

Palaniswami today extended New Year greetings to President, Vice President, Prime Minister and Governor Banwarilal Purohit

राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को नव वर्ष की बधाई दी।