Watch video : फेस पेंटिंग व फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में निखरी बच्चों की कला

Children's day ) के उपलक्ष्य में Rajasthan Patrika एवं बादलचंद सायरचंद चोरडिया सेकंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को को Collage making ,Best out of west , Face painting, fancy dress एवं essay writing प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।