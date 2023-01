दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

चेन्नईPublished: Jan 20, 2023 02:05:11 am Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT



स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु के तत्वावधान में

Specifically designed to offer children with disabilities a creative and competitive platform to showcase their talent

competition

चेन्नई. स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु के तत्वावधान में 21 जनवरी को दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक रचनात्मक और प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आइएएस अधिकारी डॉ. आनन्द कुमार प्रतियोगिता का उद् घाटन करेंगे। प्रोफेसर डॉ. उषा नटेशन विशिष्ट अतिथि होंगी।

संस्थान की निदेशक एल.वी. जयश्री कहती हैं, विशेष बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का यह पांचवा साल है। इसमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, कडलूर, कांचीपुरम, चेंगलपेट, दिण्डिगुल, तेनी, तिरुवण्णामलै, नागरकोइल, तिरुचि व पुदुचेरी के विशेष बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। पांच साल पहले इस क्विज़ की परिकल्पना की गई थी। तब इस आयोजन के लिए स्कूलों को अपने छात्रों को भेजने में कठिनाई हुई थी। लेकिन अब स्कूलें आगे आ रही है। हमें बताया गया है कि बहुत सारे स्कूल इस बार अपने बच्चों को क्विज के लिए तैयार कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को पांच अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। विजेता और उपविजेता को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।