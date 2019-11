कोलाज मेकिंग व फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में निखरी बच्चों की कला

कोलाज प्रतियोगिता में यश जैन प्रथम, (first) एस. बालाजी द्वितीय व रौनक चोरडिया तृतीय (third) स्थान पर रहे। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता में अश्विन प्रथम, योगिता द्वितीय (second) व शर्मीली तृतीय स्थान पर रही वहीं फेस पेंटिंग प्रतियोगिता (painting competition) में भूमिका, गजेंद्र व नमन ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाया।