धर्मपुरी में 1768 एकड़ में गुलदाउदी की खेती

60 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला गुलदाउदी 7 रुपए में बिक रहा

Chrysanthemum price falls to Rs seven per kg

धर्मपुरी. जिले में गुलदाउदी की कीमत कम होने से धर्मपुरी के फूल उत्पादक चिंतित हैं।

सूत्रों के अनुसार, धर्मपुरी में बोम्मिडी, मारनदहल्ली, नल्लमपल्ली और पालाकोड के किसान गुलदाउदी, चमेली, बटन गुलाब जैसे फूलों की खेती करते हैं, और गुलदाउदी की खेती 1,768 एकड़ से अधिक क्षेत्र में की जाती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में निजी बाजार में गुलदाउदी की कीमतें गिर रही हैं और अतिरिक्त उत्पादन के कारण किसानों को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं।

बोम्मिडी के एक किसान आर कलियप्पन ने कहा, फूलों की खेती करने वालों के लिए यह साल विशेष रूप से धर्मपुरी में एक बुरा साल रहा है। बारिश के कारण कई खेतों को नुकसान हुआ और त्योहारी सीजन में भी हम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सके। अधिक वर्षा के कारण अधिक किसान फूल विशेषकर गुलदाउदी उगा रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है और इसलिए कीमतें गिर गई हैं। हालत इतनी खराब है कि अब कई किसान फूल भी नहीं तोड़ते।

मारनदहल्ली के एक अन्य किसान, एस कन्नन ने कहा, धर्मपुरी में कई निजी बाज़ार हैं जो फूलों का व्यापार करते हैं और प्रत्येक बाज़ार में गुलदाउदी की अतिरिक्त मात्रा होती है। हमें आमतौर पर बस स्टैंड के पास धर्मपुरी बाजार से 900 से 1,000 किलोग्राम गुलदाउदी की मांग प्राप्त होती है, लेकिन इस साल अतिरिक्त उत्पादन के कारण हमें केवल तीन टन से अधिक गुलदाउदी की मांग मिल रही है। कुछ किसान फूलों को बाजार में लाते हैं, लेकिन मांग कम होने के कारण वे इसे वहीं छोड़ देते हैं।

अन्य फूलों की कीमतों पर टिप्पणी करते हुए बाजार में विक्रेताओं ने बताया, गुलदाउदी के अलावा बटन गुलाब, काकधन मल्ली सहित अन्य फूल भी हिट हैं लेकिन जहां अन्य फूलों की कीमतों में 10 से 20 फीसदी तक की कमी आई है, वहीं गुलदाउदी की कीमत सबसे कम है।

1 किलो गुलदाउदी की कीमत

वर्तमान में - 7 रुपए से 10 रुपए के बीच

पहले- 60 रुपए से 90 रुपए के बीच

