TAMILNADU: विक्रवांडी व नांगूनेरी विस उपचुनाव में एआईएडीएमके की जीत तय: मुख्यमंत्री

CM palaniswami said that talks with Kerala had been initiated to benefit the farmers and public of both states

केरल के सीएम के साथ निर्धारित चर्चा से दोनों राज्यों के किसानों और आम जन को लाभ मिलेगा। दोनों राज्यों के आपसी संबंध अच्छे हैं इसलिए बैठक में उचित समाधान निकलेगा।