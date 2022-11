चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण में तीन गलियारों में 128 स्टेशन होंगे

कॉरिडोर 3 माधावरम से सिपकोट (45.8 किमी के लिए), कॉरिडोर 4 लाइटहाउस से पूनमल्ली बाईपास (26.1 किमी) और कॉरिडोर 5 माधावरम से शोलिंगनल्लूर (47 किमी) तक होगा

गलियारों को किलमबाक्कम बस टर्मिनस और परंदूर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव

पहले चरण में परिचालन सेवाओं के अपने अनुभव से सबक सीखते हुए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) दूसरे चरण से चार प्रस्तावित स्टेशनों को छोड़ने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि मीनाक्षी कॉलेज, डोवटन, फोरशोर एस्टेट और थापलपेटी में मेट्रो रेल स्टेशनों को परियोजना से हटा दिया जाएगा और इस पर विचार करने के पीछे यातायात अध्ययन और लागत में कटौती का हवाला दिया।

दूसरे चरण की मूल योजना के अनुसार, तीन गलियारों में 128 स्टेशन होंगे। इनमें से कॉरिडोर 3 माधावरम से सिपकोट (45.8 किमी के लिए), कॉरिडोर 4 लाइटहाउस से पूनमल्ली बाईपास (26.1 किमी) और कॉरिडोर 5 माधावरम से शोलिंगनल्लूर (47 किमी) तक होगा। बाद में सरकार ने गलियारों को किलमबाक्कम बस टर्मिनस और परंदूर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया जहां नया हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है।

सीएमआरएल के एक अधिकारी ने कहा कि उसे चरण- II में इन स्टेशनों के निर्माण के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारी ने कहा, हालांकि यातायात अध्ययन, दो प्रस्तावित स्टेशनों के बीच की दूरी और परिणामी लागत में कटौती जैसे पहलुओं का पता लगाने के बाद हम दूसरे चरण के निर्माण में इन चार स्टेशनों को युक्तिसंगत बना रहे हैं।

अब सीएमआरएल को मेट्रो चरण-द्वितीय निर्माण में कई पहलुओं को अनुकूलित करने के लिए स्टेशनों की संख्या, पार्किंग स्थान और ऐसे अन्य विवरणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने में मदद की है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और विशेषज्ञों के अध्ययन के साथ हम वर्तमान में केवल इन चार स्टेशनों को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रहे हैं।

