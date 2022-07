अब राशन की दुकान पर पांच किलो का सिलेंडर मिलेगा

ट्रिप्लिकेन अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी की योजना



सोसायटी की शहर में उचित मूल्य की 253 दुकानें

देश की पहली उपभोक्ता सहकारी समिति ट्रिप्लिकेन अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर जल्द ही छोटे वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे। सेवा शुरू करने के लिए तमिलनाडु अग्निशमन और बचाव सेवा विभाग से एनओसी की प्रतीक्षा है। सोसायटी 1904 में अस्तित्व में आई। सोसायटी शहर में 253 उचित मूल्य की दुकानें चलाती है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं की आपूर्ति करती है।

Co-Operative Society plans to sell five kg cylinders in ration shops