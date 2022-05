कोयंबत्तूर के डाकिए ने ग्राहकों को धन्यवाद पत्र के साथ अलविदा कहा

इलाके की 44 गलियों में जनता के बीच अच्छे संबंध बनाए

Published: May 28, 2022 12:00:10 am

Coimbatore postman: 31 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले वह जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करते हुए पर्चे बांट रहे हैं। नरसिम्हनैकनपालयम डाकघर 50 साल पहले खोला गया था। मेट्टुपालयम के मूल निवासी अरुमुगम ने दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई की और 1981 में जोथीपुरम में अतिरिक्त विभागीय डिलीवरी एजेंट के रूप में अस्थायी कर्मचारी लगे। जोठीपुरम में 18 साल की सेवा के बाद डाकिए के पद पर पदोन्नत किया गया और 1999 में श्री रामकृष्ण विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वे कहते हैं, मैंने छुट्टी के दिन भी काम किया।

