तमिलनाडु सरकार को झटका, चीन से टेस्ट किट यहां आने के बजाय अमरीका पहुंच गई

Consignment-of-rapid-test-kits-send to America rather of us: केंद्र समेत कई राज्यों ने चीन की एक कंपनी को जांच किट का ऑर्डर दिया था। लेकिन निर्यातक व्यापारी ने माल अमरीका भेज दिया।