सिवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य आगामी ६ महीने में होगा पूरा

Preparation works have begun for the construction of the sewage treatment plant to treat water from Pandhalkudi Channel before entering Vaigai river

निगम के आदेश के बाद वेगै नदी में मिलने वाले पंडालकुडी कैनल के पानी के उपचार के लिए सिवेज उपचार संयंत्र निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है।