100 रुपए देने से इनकार किया, अब 65 हजार देने होंगे

चेंगलपेट. चेंगलपेट कंज्यूमर कोर्ट ने एक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक को एक व्यक्ति को 65,000 रुपए के मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। बैंक ने उसकी शिकायतों की उपेक्षा की। मधुरंथागम निवासी शिकायतकर्ता अपने दोस्त के खाते में 900 रुपए जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक गया था। जब उसने 1,000 रुपए दिए और क्लर्क के 100 रुपए के नोट देने का इंतजार कर रहा था, तो उसे पता चला कि बैंक ने 900 रुपए के बजाय 1,000 रुपए जमा कर दिए हैं, तो वह चौंक गया। बैंक के प्रबंधक ने इस पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, उसने नुंगमबाक्कम में एसबीआई के सर्कल कार्यालय से संपर्क किया और बाद में वे अपनी शिकायत मुंबई कार्यालय में भी ले गए, जहां किसी ने भी उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। बाद में शिकायतकर्ता ने चेंगलपेट कंज्यूमर कोर्ट में मामला दायर किया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बैंक को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए और 15,000 रुपए की कानूनी फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया।