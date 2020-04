डाक्टर्स से बदसलूकी, मास्क फेंकने और थूकने का आरोप, पुलिस से की शिकायत

Coronavirus positive Patient hurl their masks towards Doctor and Nurse in Trichy: तमिलनाडु के तिरुचि शहर में महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स के साथ असहयोग करने, मास्क फेंकने और थूकने का होश उड़ाने वाला मामला सामने आया है।