कोरेना वायरस: तैयार है तमिलनाडु सरकार

चेन्नई. देश में कोरोना वायरस की संख्या 29 तक पहुंचने की खबर के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के प्रसार से बचाव के लिए प्रयास तेज कर दिए है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नम्बर भी जारी कर दिया है। इन नम्बरों पर रोग के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर 24 घंटे सम्पर्क किया जा सकता है।

हेल्पलाइन नम्बर

044-29510400 or 044-29510500 or over mobile 94443 40496 or 87544 48477.

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकार द्वारा जारी रोग से बचाव की सलाह पर अमल करते हुए छींकने या खांसने के समय रूमाल या मास्क का उपयोग करने, बार बार साबुन से हाथ धोने का आग्रह किया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय ने बुधवार को जारी बुलेटिन में कहा कि कोविड -19 से दुनिया के 73 अधिक देश प्रभावित हुए हैं। इसे अंरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजकि स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार बीमारी के खिलाफ नियंत्रण और निगरानी उपायों को पुर्ननिरिक्षण कर और मजबूत किया है।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक चेन्नई , तिरुचि , मदुरै और कोयम्बतूर एयरपोर्ट पर कुल 96,729 यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। उनमें से 1,292 को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। उसके अलावा पांच मरीज अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है।

चेन्नई में अपने घरों में डॉक्टरी निगरानी में रहने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद रामनाथापुरम , कोयम्बतूर और नागपट्टिनम का नम्बर आता है। जिन 54 यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे उन में से 51 यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तीन नमूनों की आगे की जांच चल रही है।

किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेटिंव मेडिसिन, गिंडी में नमूनों की जांच की जाती है। जरुरत पडऩे पर आगे की जांच के लिए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे भेजा जाता है। अभी तक चार नमूनों को पुणे लैब भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने इस बारे में किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. के. कोलंडस्वामी ने कहा कि राज्य में अब इस जानलेवा बीमारी के एक भी संदिग्ध मामला नहीं है। सरकारी अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड की सुविधा के साथ ही मुस्तैद स्वास्थ्य कॢमयों के साथ किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। राज्य के हवाईअड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से चीन, हांगकांग, थाईलैंड , सिंगापुर जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया , वियतनाम, ईरान और ईटली के सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। राज्य में 12 देशो से घूमने आने वाले यात्रियों के पर्यटन वीजा को पहले ही निलंबित किए जा चुके है।

सभी स्कूलों में भी फ्लू के लक्षण के साथ आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है। स्कूलों से कहा गया है कि वे ऐसे बच्चों के माता-पिता से संपर्क करें और देखें कि वे बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाए।