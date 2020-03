तमिलनाडु में कोरोना वायरस के तीन पॉजिटिव मामलों की पुष्टि, आंकड़ा 26 तक पहुंचा

Three more test positive for coronavirus in Tamil Nadu; Tally goes up to 26: तीन नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिनमें 18, 63 और 66 वर्ष के तीन पुरुष शामिल हैं।