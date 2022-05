एक दंपत्ती की दिलेरी

- दस भूमिहीन परिवारों को बसेरा

- पांच-पांच सेंट के भूखंड दान किए

कन्नूर. संजीव एम जी मट्टाथिल और उनकी पत्नी जेया संजीव ने कन्नूर और कासरगोड जिलों के दस व्यक्तियों को पांच-पांच सेंट के भूखंड दिए। पंद्रह साल पहले, जब दंपति ने घर बनाने के लिए कनकपल्ली में एक भूखंड खरीदा, तो उन्होंने समाज को कुछ वापस देने का फैसला किया। संजीव ने कहा, मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ जरूरतमंद लोगों को कुछ पैसे दें। लेकिन जेया ने कहा कि हमें भूमिहीन लोगों को जमीन देनी चाहिए। हम सहमत हुए।

संजीव मट्टाथिल ने कहा, जो बलाल और कोडोम-बेलूर पंचायतों में एक एकड़ रबर की संपत्ति के मालिक हैं और एक्यूपंक्चर का अभ्यास भी करते हैं। उन्होंने तीन साल पहले अपने घर पर निर्माण कार्य शुरू किया था। दिसंबर 2021 में जब काम पूरा होने वाला था तो उसने अपने दोस्तों को 10 भूमिहीन परिवारों को जमीन देने की बात कही।

उन्होंने संरक्षक के रूप में कनकपल्ली में सेंट मार्टिन डी पोरेस चर्च के पादरी पीटर कनेश के साथ एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया। उन्होंने कहा, समिति के सभी सदस्य मेरे दोस्त थे। मैंने उन्हें केवल दो बातें बताईं। उनके द्वारा चुने गए सभी व्यक्ति योग्य होने चाहिए, और 10 लाभार्थियों में से चार ईसाई, तीन हिंदू और तीन मुस्लिम होने चाहिए। कमेटी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिसंबर में जमीन के लिए आवेदन मांगे थे। उन्हें कोट्टायम और चेरथला जैसे स्थानों से लगभग 60 आवेदन मिले।

जीवन मिशन के तहत घरों के लिए पात्र

समिति ने कन्नूर और कासरगोड से आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इन दो जिलों के लाभार्थियों के कनकपल्ली में रहने की संभावना अधिक है। फिर सर्च कमेटी ने प्रत्येक आवेदक के घर का दौरा किया, गहन पूछताछ की और लाभार्थियों का चयन किया। सजीव मट्टाथिल ने कहा कि समिति के सदस्यों और उन्होंने भूखंड पर परिवारों को घर बनाने में मदद करने के लिए कोडोम-बेलूर पंचायत से संपर्क किया है। पंचायत नेताओं ने कहा कि वे जीवन मिशन के तहत घरों के लिए पात्र हैं।

