TAMILNADU: नांगूनेरी विस उपचुनाव स्थगित कराने की याचिका निरस्त

AIADMK Ministers have distributed bribes of up to 20 crores to voters through some anti-social elements.

सत्तारूढ पार्टी एआईएडीएमके के कई मंत्रियों द्वारा नांगूनेरी में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान मंत्रियों ने कुछ असमाजिक तत्वों के माध्यम से मतदाताओं में २० करोड़ तक का रिश्वत वितरित किया है।