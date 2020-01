tamilnadu: कार्ति चिदम्बरम व उनकी पत्नी की आयकर की कार्रवाई से छुट दिलाने वाली याचिका खारिज

Karti received Rs 6.38 crore in cash while his wife, received Rs 1.35 crore in cash through sale of a land owned by them near Muttukadu

यह मामला मुत्तुकाडू के निकट एक जमीन की बिक्री से जुड़ा है। यह जमीन कार्ति चिदम्बरम का था और इसके बिक्री के लिए कार्ति ने नकद में 3.38 करोड़ और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने 1.35 करोड़ लिए थे।