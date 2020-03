COVID19: तमिलनाडु में कोरोना वायरस के आए 17 नए मामले, संख्या 67 पहुंच गई

यह राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या है और यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह वायरस (Corona Virus) कितनी तेजी से फैल रहा है। The total number of cases in Tamilnadu so far now stands at 67