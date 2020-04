COVID19: तमिलनाडु में एक ही दिन में दो मौत, संक्रमितों की संख्या 485 हुई

Coronavirus death toll rises to three in TamilNadu: दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में कोरोना वायरस अब अपना रंग दिखा रहा है। शनिवार को तमिलनाडु में कोरोना वायरस के संक्रमण से महिला समते दो लोगों की मौत हो गई।