Leo Film का जलवा चेन्नई में लोगों की भीड़, टिकट के लिए मारामारी

चेन्नईPublished: Oct 19, 2023 06:40:39 pm Submitted by: Naresh Dhawan

विजय थलपति की अभिनीत फिल्म "लियो" को लेकर युवाओं में उत्साह उमड़ा है। फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। Craze among youth regarding Vijay Thalapathi film "Leo". excitement to watch the movie.

