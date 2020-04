कोरोना वायरस का खौफ: चेन्नई की सड़क पर पड़े 460 रुपए के नोट किसी ने नहीं उठाए

Currency notes lying on road, nobody claimed it in fear of corona: कह रहे थे कि लोग इतने ईमानदार नहीं हैं कि सड़क पर रुपए गिरे देखें और उसे उठाएं नहीं। कोरोना वायरस के खौफ ने यह ईमानदारी भी ला दी है।