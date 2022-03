सिलेंडरों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग किराने का सामान और जलाऊ लकड़ी की खरीद के लिए किया जा रहा

- 20 फीसदी केन्द्रों पर अब भी भोजन पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा

- क्षेत्र के 3,700 केंद्रों में से लगभग 770 कई वर्षों से एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं

चेन्नई Published: March 03, 2022

चेन्नई.

Cylinder money being used for grocery, firewood पेरम्बलुर, तंजावुर, अरियलुर और तिरुचि सहित केंद्रीय जिलों के सरकारी स्कूलों में सैकड़ों दोपहर-भोजन केंद्रों पर कर्मचारियों को जलाऊ लकड़ी का उपयोग कर बच्चों के लिए भोजन तैयार करना पड़ रहा है। धन की कमी के कारण एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पाने के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। क्षेत्र के 3,700 केंद्रों में से लगभग 770 कई वर्षों से एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। दोपहर के भोजन के कर्मचारियों के अनुसार, खाना पकाने के ईंधन खर्च के लिए प्रति छात्र प्रति दिन औसतन 60 पैसे आवंटित किए जाते हैं। प्रति सिलेंडर औसत सरकारी आवंटन 700 रुपए है जबकि वास्तविक कीमत 946 रुपए है।

उदाहरण के लिए, पेरम्बलुर में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में 398 दोपहर-भोजन केंद्र भोजन तैयार करते हैं। 2007-08 में जिले में 341 केंद्रों पर गैस स्टोव और एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई थी। हालांकि, सिरुगनपुर, वरगुपडी, ओथियाम, कृष्णापुरम और मारुवथुर यूनियनों के कई स्कूलों में केवल गैस स्टोव की पेशकश की गई थी।

मरुवथुर हायर सेकेंडरी स्कूल में, एक 50 वर्षीय कार्यकर्ता प्रतिदिन 60 छात्रों के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके भोजन तैयार करता है। मारुवथुर के एक कार्यकर्ता पी रायप्पन ने कहा, योजना शुरू होने पर स्कूल में एक सिलेंडर लाया गया था। उसके बाद कोई आपूर्ति नहीं की गई। हर सुबह, महिला को जल्दी आने, जलाऊ लकड़ी लाने और भोजन तैयार करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे पकने में भी काफी समय लगता है। धुएं से छात्र परेशान हैं। खाना पकाने के क्षेत्र के पास पानी की कोई सुविधा भी नहीं है। सिलिंडर के पैसे का इस्तेमाल किराना, जलाऊ लकड़ी के लिए किया जा रहा है।

पेरम्बलुर पोषण भोजन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पोन आनंदराज के अनुसार, कई दोपहर-भोजन केंद्रों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलते हैं, हालांकि वे इसके लिए पात्र हैं। दोपहर के भोजन करने वाले कर्मचारियों को अपने सिर पर पास के जंगलों से जलाऊ लकड़ी ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब पेरम्बलुर जिले के 60 केंद्रों पर गैस चूल्हे खराब हो गए, तो अधिकारियों ने हमें अपने खर्च पर नुकसान को ठीक करने और बाद में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कहा। कई माह बाद भी मुआवजा नहीं मिला है।

अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी हमें धमकी देते हैं। तमिलनाडु पोषण भोजन कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष पी सुंदरममाल ने कहा, सिर्फ पेरम्बलुर ही नहीं, राज्य के कई जिले ऐसे मुद्दों का सामना करते हैं। हालांकि सरकार ने गैस स्टोव और सिलेंडर योजना की शुरुआत की, लेकिन वह हमेशा एलपीजी सिलेंडर नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए जितनी जरूरत होती है, उससे कम राशि स्वीकृत करती रही है। केंद्रों पर काम करने वालों को अच्छा करने के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ा।

शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया

अधिकांश कर्मचारी इसके लिए खर्च करने के बजाय जलाऊ लकड़ी का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसलिए, सिलेंडरों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग केंद्रों के लिए किराने का सामान और जलाऊ लकड़ी की खरीद के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने सितंबर 2021 में फिर से खुलने के बाद से चेन्नई में स्कूलों को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए धन की मंजूरी नहीं दी है। अधिकारियों से हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए धन नहीं

पेरम्बलुर कलक्टर (दोपहर भोजन कार्यक्रम) के निजी सहायक जी लता के अनुसार,जब योजना शुरू की गई थी तब एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम थी। लेकिन, अब हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए धन नहीं है क्योंकि कीमत बढ़ गई है। मॉडल गवर्नमेंट गर्ल्स एचएसएस, ओथाकडाई, मदुरै में काम करने वाली दोपहर-भोजन आयोजक अम्मा पोन्नू ने कहा, मैं लगभग 250 छात्रों के लिए भोजन तैयार करती हूं। इसके लिए मुझे महीने में कम से कम तीन गैस सिलेंडर चाहिए। लेकिन, यह उपलब्ध नहीं है और मुझे हर तीन महीने में केवल एक बार ही फंड मिलता है।

एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे

समाज कल्याण विभाग के सचिव शंभू कल्लोलिकर ने बताया, हम सिलेंडर खरीदने में इस मूल्य अंतर से अवगत हैं और हमने 17 फरवरी को हुई पिछली समीक्षा बैठक के दौरान सरकार को इस बारे में सूचित किया है। सरकार सिलेंडर की लागत वास्तविक प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। जिन केंद्रों पर यह सुविधा नहीं है, वहां भी एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रति सिलेंडर लागत

औसत सरकारी आवंटन - 700 रुपए

वास्तविक कीमत - 946 रुपए

